Latina, si introduce in un deposito di Abc per rubare rame e ferro

Un cittadino tunisino classe 1975, gravemente indiziato dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dalla Polizia.

A seguito di una segnalazione pervenuta al 112, gli agenti si sono mossi verso un deposito dell’azienda Abc, dove richiedente aveva riferito della presenza di una o più persone all’interno, intenti a rovistare tra i contenitori destinati alla raccolta di materiale ferroso.

Giunti sul posto, gli operatori hanno effettuato un accurato controllo dell’area, riscontrando la presenza di un varco praticato nella recinzione perimetrale del deposito. Le immediate ricerche si sono quindi estese alla zona adiacente, dove gli agenti hanno individuato un’autovettura risultata riconducibile al successivo arrestato.

Durante le operazioni, è stata vista una persona che tentava di allontanarsi attraverso la vegetazione circostante. Nonostante l’intimazione a fermarsi, il soggetto ha proseguito la fuga, venendo successivamente rintracciato nascosto tra le sterpaglie. Al momento del controllo ha opposto resistenza agli agenti nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, venendo infine bloccato e messo in sicurezza.

L’uomo, secondo quanto si apprende, si era introdotto all’interno del deposito attraverso il varco realizzato nella recinzione e aveva tentato di impossessarsi di materiale ferroso, tra cui rame e ferro. L’auto dell’uomo è stata poi sequestrata.