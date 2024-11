Latina, si lavora in vista del Crotone. Crecco:”Vogliamo dare continuità”

La voglia di tornare a Latina in estate e la doppietta di sabato scorso, che ha regalato contro il Sorrento la prima vittoria casalinga della stagione. Una carriera, quella di Luca Crecco, fatta di prestiti in giro per l’Italia, con la speranza di tornare magari un giorno alla Lazio. Quella Lazio che sin da piccolo amava tifare dai distinti col padre ammirando campioni come Oddo, Di Canio e Stam. Un sogno che sembrava ormai essersi avverato, ma il destino mischiato a qualche infortunio di troppo, ha voluto il contrario.

Passato e Boscaglia

”Al passato ormai non ci penso più, sono concentrato su quello che è il presente e il futuro qui in maglia nerazzurra. L’arrivo di Boscaglia ci ha dato nuove idee tattiche e tanta tanta intensità, cosa che forse prima mancava, a partire dagli allenamenti. Una cosa a cui stiamo lavorando molto è la riaggressione ma non solo, il mister ci sta dando tanto anche a livello mentale”.

Classifica e doppietta

“Sicuramente per la squadra che siamo e per i valori che abbiamo la classifica non ci rispecchia. Siamo una rosa forte e abbiamo di tutto per fare bene ed uscire da questa situazione. Per quanto riguarda la doppietta, significa tanto per me, soprattutto dopo un anno difficile tormentato dai problemi fisici. Una gioia immensa che i miei gol abbiano portato la prima vittoria casalinga di quest’anno”.

Partite scorse e prossimo avversario

“Con la Juve abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto tante occasioni che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Ora con il Crotone dovremo dare continuità non solo alla vittoria di sabato scorso ma anche a tutta la piazza nerazzurra”.