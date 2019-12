Latina, si nasconde dietro una porta e aggredisce un carabiniere: arrestato

Si nasconde dietro la porta per assicurarsi una via di fuga all’arrivo dei carabinieri, ma ne sbatte uno a terra: 45enne di Latina arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ accaduto ieri. I militari (della sezione radiomobile e dei colleghi della stazione di Borgo Podgora), erano intervenuti su segnalazione a casa della figlia del 45enne al fine di verificare che non vi fossero provvedimenti limitativi a carico dello stesso uomo in quanto già tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.

Il 45enne, alla vista dei carabinieri, ha aggredito uno dei militari, allo scopo di darsi alla fuga, facendolo cadere a terra. Successivamente è stato bloccato e arrestato. L’uomo è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

