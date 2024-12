Latina si prepara a festeggiare il suo 92esimo compleanno

Mattinata pregna di eventi quella di domani per la città di Latina, vestita a festa per il suo 92esimo compleanno. I festeggiamenti partiranno dalle 9.15, quando è previsto il raduno in Piazza del Popolo per il corteo che, intorno alle 9.30, si dirigerà verso Piazza del Quadrato.

Intorno alle 10, si entrerà nel vivo della festa, con la deposizione della corona al Monumento del Bonificatore in ricordo del sacrificio delle tante genti che hanno contribuito alla Bonifica e alla nascita della città. Interverranno, in questa sede, Matilde Celentano, sindaca di Latina, Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina e Giovanni Marchetti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Alle 10.30, invece, il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, consegnerà una medaglia di bronzo al valore a Valerio Catoia per lo strepitoso salvataggio di due bambine dall’annegamento, avvenuto in data 12 luglio 2017.

A pochi passi da Piazza del Quadrato, al Museo della Terra Pontina, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica storico-documentale “Cancello del Quadrato nella foresta planiziaria Nucleo storico pre-Bonifica”

La giornata di festa si protrarrà anche nel pomeriggio, fino a culminare con l’evento delle 19:30 al teatro D’Annunzio di Latina dove, la banda musicale della Guardia di Finanza, terrà il suo concerto.

Latina si appresta a celebrare la sua giovane storia, in una giornata che verrà ricordata come un anniversario importante, un cammino decisivo che porterà la piccola ma grande città capoluogo, al coronamento del traguardo dei 100 anni di vita, come confermato dall’impegno dell’Italia tutta.