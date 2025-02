Latina si prepara ad accogliere la “MotoTerapia” la novità di Mirability

Arriva il progetto “MotoTerapia” a Latina, un’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Mirability attraverso una raccolta fondi e l’evento “Motoability” dello scorso 28 aprile nel quartiere Q4. La manifestazione avrà inizio ufficialmente domenica 9 febbraio a Borgo San Michele.

COS’È “MOTOTERAPIA”?

Dopo la grande festa del 28 aprile, Mirability e i tanti volontari coinvolti riuscirono a raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di una moto elettrica da mettere a disposizione dei ragazzi con disabilità, promuovendo un progetto terapeutico con requisiti riabilitativi unici nel suo genere, lanciato a livello nazionale dal Dottor Luca Nuzzo e introdotto per la prima volta nel Lazio con Mirability a fare da apripista a Latina. Inclusione e mototerapia: a Borgo San Michele il taglio del nastro per un progetto unico.

Il Dottor Luca Nuzzo ha formato personalmente degli istruttori pontini insegnando loro a utilizzare la moto come strumento di inclusione per ragazzi con disabilità, trasformandola in un vero e proprio attivatore emozionale, sensoriale e cognitivo. A rendere possibile la realizzazione del progetto è stato anche il prezioso contributo di un privato, che ha messo a disposizione un’area sicura per lo svolgimento delle attività.

L’appuntamento è fissato, come detto, per domenica 9 febbraio alle 9:30 a Borgo San Michele, presso un ex stabilimento in via Cardarelli 16. All’evento parteciperanno le autorità che hanno sostenuto il progetto fin dall’inizio, insieme al Dottor Luca Nuzzo, ideatore di un metodo che sta ricevendo ampi consensi a livello nazionale. Ma i veri protagonisti della giornata saranno i meravigliosi campioni di Mirability, pronti a salire in sella per un’avventura straordinaria.