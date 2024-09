Latina si prepara ad accogliere la Nazionale Under 21: un programma ricco di eventi tra sport e solidarietà

Latina si tinge d’azzurro in vista dell’attesa partita tra l’Italia e San Marino Under 21, un appuntamento che non solo vedrà i giovani talenti del calcio italiano scendere in campo, ma che sarà anche l’occasione per una serie di iniziative che coinvolgeranno l’intera comunità. La città si prepara a vivere due giornate intense, ricche di sport, cultura e solidarietà.

Il programma degli eventi inizierà domani, mercoledì 4 settembre, con una conferenza stampa alle ore 16:30 nella Sala De Pasquale del Comune di Latina, dove verrà presentata ufficialmente la partita. Questo incontro con i media darà il via alle attività, offrendo un’opportunità per conoscere meglio la preparazione delle squadre e le aspettative per il match.

Subito dopo, alle 17:30, lo Stadio Francioni sarà il teatro dell’allenamento ufficiale della nazionale di San Marino, con i primi 15 minuti aperti alla stampa. Questo momento permetterà ai giornalisti di osservare da vicino la condizione fisica e l’atmosfera all’interno della squadra, a poche ore dal confronto con i padroni di casa.

Parallelamente, sempre alle 17:30, il Circolo Cittadino ospiterà un evento dedicato alla storia della Nazionale Giovanile, con una mostra curata dalla Lega dei collezionisti. Un’occasione imperdibile per i tifosi e gli appassionati di calcio, che potranno ripercorrere le tappe più significative del calcio giovanile italiano attraverso una serie di memorabilia storiche.

Ma il mercoledì non si chiuderà solo con lo sport. Alle 18:15, la Nazionale Under 21 visiterà il reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, portando non solo un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati, ma anche gadget e doni. Sarà un momento di grande umanità, in cui lo spirito sportivo incontrerà la solidarietà. La stampa avrà accesso limitato all’evento, potendo documentare solo l’ingresso e le attività nei corridoi dell’ospedale, nel rispetto della privacy dei minori.

Infine, sempre al Francioni, alle 18:30, si terrà l’allenamento ufficiale della squadra ospite, San Marino. Anche in questo caso, i primi 15 minuti saranno aperti ai media, offrendo un’altra opportunità per seguire da vicino i preparativi in vista del match.

La giornata di giovedì 5 settembre, giorno della partita, sarà altrettanto ricca di eventi. Dalle 15:00 alle 18:00, presso il Circolo Cittadino, la mostra sulla storia della Nazionale Giovanile rimarrà aperta al pubblico, mentre nelle vicinanze dello stadio Francioni, dalle 15:00 alle 19:00, il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione sarà presente per promuovere stili di vita sani e sensibilizzare i partecipanti sui temi degli screening oncologici, un’importante iniziativa di prevenzione per la salute pubblica.

Il clou della giornata sarà alle 16:45, quando le squadre scenderanno in campo al Francioni per l’attesissima partita Italia-San Marino Under 21. Un match che rappresenta non solo un’occasione sportiva, ma anche un momento di grande orgoglio per la città di Latina, che si prepara ad accogliere tifosi e appassionati da tutta la regione.

Questi due giorni promettono di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, in cui il calcio diventa un veicolo per promuovere valori importanti, dall’agonismo sportivo alla solidarietà, fino alla prevenzione della salute. Latina è pronta ad abbracciare la sua Nazionale e a vivere pienamente questi momenti di festa e di condivisione.