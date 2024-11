Latina si prepara ad ospitare il Gran Galà del Calcio: tra gli ospiti Lotito, Inzaghi e Gasperini

Sarà la città di Latina ad ospitare l’edizione 2024 del Gran Gala del Calcio. Il prossimo 18 novembre il capoluogo pontino farà da sfondo all’evento clou di quella che sarà l’edizione numero 13 del Festival del Calcio Italiano.

A Villa Egidio di Borgo Grappa saranno in tanti, tra campioni e personaggi di spicco del mondo del calcio, a ricevere premi e menzioni per essersi contraddistinti nella stagione 2023/24. Dalla Serie A maschile alla Serie D femminile sarà pioggia di riconoscimenti con l’Atalanta scelta come miglior club. Menzioni speciali per Claudio Lotito, miglior presidente di Serie A. Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, migliori allenatori e Raffaele Palladino, miglior giovane tecnico. Premio miglior giocatore dell’anno a Riccardo Calafiori mentre a Gianluca Scamacca andrà il premio miglior attaccante. Premio anche per i gol più belli della stagione, ad aggiudicarselo Federico Dimarco in Inter-Frosinone e Michael Folorunsho in Verona-Juventus. Riconoscimenti anche per gli arbitri, Feliciani di Teramo per la A e Tremolada di Monza per la B. Il premio alla carriera sportiva sarà consegnato a Roberto Scarnecchia, ex ala di Roma, Milan e Napoli. La serata sarà dedicata anche alla solidarietà e al supporto della ricerca contro la distrofia muscolare.

Il Gran Galà del Calcio, nell’ambito della rassegna organizzata, ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani, anche in questa edizione sarà accompagnato dal Football Gala Charity Dinner. La serie delle manifestazioni collaterali si aprirà sabato 16 novembre e si chiuderà giovedì 28 e prevede appuntamenti fissati nella sala De Pasquale, a Latina.