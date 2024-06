Latina si prepara alle celebrazioni del 2 Giugno, le ordinanze

Latina si appresta a celebrare il 78° anniversario della Festa della Repubblica con una serie di eventi organizzati per il 2 giugno. La macchina organizzativa sta finalizzando gli ultimi dettagli, e l’amministrazione comunale ha disposto modifiche alla viabilità, alla circolazione e alla sosta in vista delle celebrazioni.

Le celebrazioni si terranno nella giornata di domenica 2 giugno, con eventi che inizieranno al mattino e termineranno nel tardo pomeriggio.

Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento degli eventi, il Comune di Latina ha emesso due ordinanze che regolano la viabilità per tutte e tre le giornate. Le disposizioni includono il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso, da mezzanotte del 31 maggio fino alle 19 del 2 giugno, o comunque fino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie e piazze:

– Piazza della Libertà

– Via delle Medaglie d’Oro

– Via Malta

– Via Costa (tratto da Viale Umberto I a Piazza della Libertà)

– Piazza della Libertà (tratto compreso tra la piazza e Via E. di Savoia)

– Largo Caduti di Nassiriya

– Via Nizza

Inoltre, il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata sarà in vigore nei seguenti luoghi nei giorni del 31 maggio da mezzanotte alle 15 e del 2 giugno da mezzanotte alle 15:

– Piazzale Silvio D’Amico (solo lato destro in ingresso da Via N. Sauro)

– Largo Giacomini

Infine, il divieto di circolazione sarà attivo da mezzanotte alle 15 del 2 giugno anche in:

– Via Fratini

– Via Cellini

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare le ordinanze per garantire il successo delle celebrazioni e la sicurezza di tutti i partecipanti.