Latina si prepara per la V edizione del “Palio dei Borghi”

La sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina ha ospitato la conferenza stampa per la quinta edizione del Palio dei Borghi di Latina, che si terrà il 22 settembre con partenza e arrivo in Piazza del Popolo. L’evento, organizzato dall’Osservatorio allo Sport e al Turismo Sportivo e patrocinato da Regione Lazio e Comune di Latina, è un’occasione importante per unire i borghi della città in un clima di inclusione e partecipazione.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha sottolineato come questo evento identitario rafforzi il legame tra i borghi e la città, mentre l’assessore allo sport, Andrea Chiarato, ha evidenziato l’importanza del Palio nel mantenere vive le tradizioni locali. Quest’anno la gara vedrà competere squadre provenienti da vari borghi, con Borgo Isonzo campione in carica, e la squadra speciale Inteam, che gareggerà per il premio di inclusione e solidarietà.

Il percorso di gara si svolgerà interamente nell’anello di Piazza del Popolo, con ogni partecipante che completerà sei giri prima di passare il testimone, come spiegato dal presidente dell’Osservatorio, Gianluca Marchionne. L’evento si conferma un’importante tradizione per la città, che celebra lo sport e il senso di appartenenza ai propri borghi.