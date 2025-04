Latina si raccoglie per Papa Francesco: veglia diocesana il 24 aprile

Un momento di silenzio, fede e comunione animerà il cuore della diocesi pontina. In seguito alla morte di Papa Francesco, la Chiesa di Latina si ritroverà in preghiera per ricordare il Pontefice e affidarlo al Signore. Mercoledì 24 aprile, alle ore 21:00, nella Cattedrale di San Marco, si terrà una veglia diocesana presieduta dal Vescovo Mariano Crociata.

Accanto a lui ci saranno il Vicario Generale don Enrico Scaccia e i Vicari Foranei delle principali città del territorio: don Gianni Toni (Latina), don Giuseppe Fantozzi (Terracina), don Gianmarco Falcone (Sezze), don Alessandro Trani (Priverno) e don Patrizio Di Pinto (Cisterna di Latina).

All’appuntamento sono invitate tutte le parrocchie della diocesi e l’intera comunità dei fedeli. Un’occasione per vivere insieme un gesto di fede condivisa e ricordare un Papa che ha segnato profondamente il nostro tempo.