Ha colpito il jersey che divide la strada, proprio davanti al centro commeciale Morbella, per poi finire per ribaltarsi. Ferite due persone, per cui c’è stata tanta paura. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalla vettura e mettere in sicurezza il mezzo. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale.