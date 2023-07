Latina, si ribalta dopo lo scontro con un Porsche: ferito un anziano

Incidente stradale tra via Giustiano e via Triboniano, alle spalle del tribunale di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una Porsche guidata da un uomo ha colpito una Fiat Panda con al volante un anziano, finendo sottosopra a causa dell’impatto. Ad avere la peggio è il guidatore della Panda, che è stato trasportato in ambulanza in ospedale in condizioni non gravi. Illesa invece l’altra persona coinvolta. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi dell’incidente.