Latina si ridisegna, pronti 12 mln di euro dal Piano regionale del Fondo europeo

La Regione Lazio ha presentato a Latina, presso la Sala De Pasquale del Palazzo Comunale, il Piano regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, nell’ambito dell’obiettivo “Un’Europa più vicina ai cittadini”. Un Piano che servirà allo stanziamento di 12 milioni di euro che saranno destinati alla riqualificazione di spazi ed edifici pubblici, ma anche al sostegno per lo sviluppo dei servizi digitali del Comune. Nel dettaglio ecco dove saranno impiegati i fondi:

Collegamento ciclabile Quartieri Nuova Latina e Nascosa – Via del Lido L3 : Saranno investiti 215.814,78 euro per migliorare la rete ciclabile in quest’area.

: Saranno investiti 215.814,78 euro per migliorare la rete ciclabile in quest’area. Collegamento ciclabile Autolinee – Viale Le Corbusier – Nuova Latina (ex Q4) L4 : un investimento di 280.103,76 euro sarà destinato a questo progetto di mobilità sostenibile.

: un investimento di 280.103,76 euro sarà destinato a questo progetto di mobilità sostenibile. Rete Ciclabile all’interno del Circuito Marina di Latina e Strutture Funzionali – Tratto Pedonale Via Nascosa/Capoportiere (LOTTO 2) : per questo progetto, sono stati stanziati 775 mila euro.

: per questo progetto, sono stati stanziati 775 mila euro. Riuso e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Varsavia : l’intervento prevede un investimento di 620.294,26 euro.

: l’intervento prevede un investimento di 620.294,26 euro. Completamento del Parco Porta Nord – 2° stralcio : saranno spesi 591.369,63 euro per la conclusione di questo parco.

: saranno spesi 591.369,63 euro per la conclusione di questo parco. Riqualificazione spazi esterni scuole Borghi : per migliorare gli spazi esterni delle scuole, saranno investiti 1 milione e 336 mila euro.

: per migliorare gli spazi esterni delle scuole, saranno investiti 1 milione e 336 mila euro. Completamento di Piazzale dei Mercanti : l’intervento avrà un costo di 781.765,63 euro.

: l’intervento avrà un costo di 781.765,63 euro. Riqualificazione Parcheggio Via Neghelli : previsto un investimento di 712.218,88 euro.

: previsto un investimento di 712.218,88 euro. Riqualificazione aree verdi centro cittadino : per questo progetto sono stati stanziati 1 milione e 56 mila euro.

: per questo progetto sono stati stanziati 1 milione e 56 mila euro. Riqualificazione parco Santa Rita : l’intervento costerà 346 mila euro.

: l’intervento costerà 346 mila euro. Realizzazione di sale lettura e co-working all’interno delle case di quartiere : saranno investiti 285 mila euro.

: saranno investiti 285 mila euro. Skate Park – Parco Santa Rita : la creazione di un nuovo skate park richiederà 387.346,12 euro.

: la creazione di un nuovo skate park richiederà 387.346,12 euro. SFTE e intervento di Manutenzione Strutturale Straordinaria della scuola dell’infanzia San Marco : per questo progetto saranno spesi 531.068,89 euro.

: per questo progetto saranno spesi 531.068,89 euro. Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Palazzo della cultura – 1° STRALCIO : questo importante intervento richiederà un investimento di 2 milioni e 500 mila euro.

: questo importante intervento richiederà un investimento di 2 milioni e 500 mila euro. Digitalizzazione/Dematerializzazione dell’Archivio dell’Avvocatura Comunale : saranno destinati 213.115,20 euro a questo progetto.

: saranno destinati 213.115,20 euro a questo progetto. SFTE per SIT, Buildings Information Models e Digital Twin per il territorio comunale : l’investimento previsto è di 618.168 euro.

: l’investimento previsto è di 618.168 euro. Estensione notifiche in formato digitale inviate tramite la Piattaforma Notifiche Digitali : saranno spesi 500 mila euro.

: saranno spesi 500 mila euro. Supporto alla costruzione dell’Ufficio di Mobility Management dell’Amministrazione Comunale: questo progetto riceverà 230 mila euro.

“Gli interventi per lo sviluppo territoriale del Comune di Latina rappresentano un passo in avanti per la crescita economica e sociale di questo territorio. Grazie ai fondi stanziati, la Regione Lazio è in grado di sostenere lo sviluppo del territorio, promuovendo allo stesso tempo una gestione sostenibile delle risorse per un miglioramento della qualità della vita per i cittadini. Questo è possibile grazie a una collaborazione coesa tra la Regione e le Amministrazioni Comunali, che ci consentirà di rafforzare l’identità economica e sociale del Lazio”, ha dichiarato in presenza all’incontro la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industriale e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Latina Matilde Celentano che ha così commentato:

“Sarà una sfida importante, perché la copertura finanziaria è garantita soltanto a seguito del raggiungimento di risultati tangibili e oggettivi delle operazioni ammesse in prima fase, ma sono certa che centreremo l’obiettivo. Ringrazio la Regione Lazio, che ci ha consentito di anticipare nella prima fase di questi interventi la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del Palazzo della Cultura. Si tratta della progettazione più impegnativa in termini di risorse, a dimostrazione del fatto che l’amministrazione che mi onoro di rappresentare vuole ridare vita al centro storico con un’offerta che sappia valorizzare i beni culturali. I fondi del Fers che la Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ci ha assegnato saranno l’inizio per una nuova musica”.

Queste invece le parole di Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economica e attività produttive, delle Start-up, del Commercio, dell’Artigianato, dell’Industria, della Tutala dei consumatori, della Ricerca e dell’Innovazione del Consiglio Regionale.

“Accolgo positivamente l’approvazione della delibera di giunta regionale sulle strategie territoriali relative al Comune di Latina. Nel mio ruolo di presidente della commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale del Lazio, ho fornito la massima collaborazione e il contributo dovuto a questa importante misura. Questi primi interventi sono il frutto dell’inizio di un percorso virtuoso, che vedrà ulteriori investimenti e progetti a favore delle comunità locali. Il proficuo lavoro di confronto e supporto svolto in questi mesi tra la Regione e i Comuni dovrà ovviamente essere portato a termine con l’obiettivo di realizzare i progetti e concretizzare quanto previsto dalle politiche di coesione”.