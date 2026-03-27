Latina, si rifugia nella cucina del ristorante per scappare dalla rapina

Momenti di tensione e paura quelli vissuti in viale Don Morosini da un uomo di origine bengalese, preso di mira da due aggressore che hanno tentato di rapinarlo in strada. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avvicinato la vittima cercando di sottrargli il portafogli. L’uomo, però, ha reagito e nel tentativo di sfuggire all’aggressione ha iniziato a correre fino a rifugiarsi all’interno della cucina di un ristorante della zona.

Gli aggressori non si sono fermati e hanno cercato di raggiungerlo anche all’interno del locale, arrivando a forzare la porta della cucina. Nella concitazione è stato coinvolto anche il titolare del ristorante, intervenuto per impedire ai due di entrare. L’uomo è stato colpito con schiaffi e pugni mentre tentava di proteggere l’uomo che si era rifugiato nel suo locale. Durante i momenti più concitati sarebbero arrivate anche altre persone, probabilmente conoscenti degli aggressori, con la situazione che è degenerata in una breve colluttazione.

L’allarme è stato lanciato al numero unico di emergenza 112 e sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante della Questura. All’arrivo degli agenti, però, i responsabili si erano già allontanati. Gli accertamenti sono ora affidati agli investigatori della Squadra Mobile, che stanno lavorando per identificare i due uomini coinvolti nell’aggressione. Secondo quanto emerso, uno dei due sarebbe già conosciuto nella zona per altri episodi di violenza.

L’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti della zona, che da tempo segnalano problemi legati alla sicurezza e al degrado dell’area. Negli ultimi mesi alcuni abitanti hanno anche dato vita a un comitato di quartiere per chiedere maggiori controlli e interventi più incisivi.