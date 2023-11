Latina, si scaglia contro i sanitari: arrestato con la cocaina addosso

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e lesioni. E’ questa l’accusa nei confronti di un cittadino algerino, tratto in arresto a Latina dagli agenti della Squadra Volante.

I poliziotti, su segnalazione della sala operativa, è intervenuta dopo una telefonata che segnalava la presenza di un soggetto a dorso nudo che, camminando a bordo della carreggiata, tentava di gettarsi contro le auto in transito. Giunti sul posto gli agenti, hanno subito allertato il personale sanitario, convincendo il soggetto a farsi trasportare al pronto soccorso del Goretti.

Durante il tragitto l’uomo ha continuato a dare in escandescenze colpendo al volto uno dei soccorritori e dunque, considerata particolare delicatezza della situazione, i poliziotti sono rimasti in attesa per tutto il tempo necessario alle cure del caso.

Proprio la necessità di particolari cure ha fatto si che indosso all’uomo venissero ritrovati involucri di cocaina, dal peso di 52gr, oltre a dei contanti di piccolo taglio.

Per l’uomo, il Pm di turno, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.