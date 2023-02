Latina, si schianta mentre rientra dal lavoro: paura per un 35enne

Stava rientrando a casa dopo una serata di lavoro in un ristorante del Lido di Latina quando, un cameriere 35enne di Pontinia è rimasto coinvolto in un brutto incidente nei territori antistanti al Lago di Fogliano.

Il mezzo è finito contro la muratura del ponte che attraversa il canale Cicerchia lungo la via Litoranea. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori che hanno trasportato l’uomo al Goretti per gli accertamenti del caso, fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto visti i danni al veicolo causati dal forte scontro.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Aprilia che farà luce sulle dinamiche del sinistro, non è comunque la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidenti.