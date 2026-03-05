Latina si stringe all’ex sindaco Zaccheo, è morto il fratello Peppe

La comunità pontina piange la scomparsa di Giuseppe “Peppe” Zaccheo, venuto a mancare all’età di 83 anni. Nato a Sermoneta il 14 settembre 1942, era conosciuto e stimato da molti anche come fratello dell’ex sindaco di Latina, figura storica della politica cittadina.

Uomo riservato e profondamente legato alla famiglia, Zaccheo viene ricordato da chi lo ha conosciuto come una persona generosa e sempre disponibile verso gli altri. Per lui i valori della solidarietà e dell’attenzione ai più fragili non erano semplici parole, ma principi concreti che hanno guidato tutta la sua vita.

Particolarmente forte era il legame con i suoi nipoti, Andrea e Irene, a cui era profondamente affezionato e che rappresentavano per lui motivo di grande orgoglio e felicità.

La sua esistenza è stata segnata anche da momenti difficili. Dopo la tragica e prematura scomparsa dei genitori, insieme alla moglie si assunse infatti il compito di prendersi cura dei fratelli più piccoli, affrontando con grande senso di responsabilità un ruolo impegnativo nonostante la giovane età. Un gesto che molti ricordano come esempio concreto di dedizione e spirito di sacrificio.

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti che oggi lo salutano con affetto e riconoscenza.

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Latina Scalo, dove la comunità si riunirà per l’ultimo saluto.