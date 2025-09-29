Latina si tinge d’azzurro: mille persone alla Fitwalking for Ail

Grande partecipazione domenica a Latina per la nona edizione della Fitwalking for Ail, la camminata solidale promossa da AIL Latina ODV per sostenere la ricerca e l’assistenza sui tumori del sangue. Un fiume di magliette azzurre ha colorato le vie cittadine, con al fianco anche gli amici a quattro zampe, in un corteo che ha visto insieme pazienti, volontari, operatori sanitari e tantissimi cittadini.

Momento toccante la sosta sotto le finestre del reparto di Ematologia dell’ospedale Goretti, dove il serpentone blu ha applaudito calorosamente i pazienti ricoverati, regalando un segnale di vicinanza e forza.

Il percorso di circa 3 km si è concluso in Piazza del Popolo, dove i partecipanti sono stati accolti dalla sindaca Matilde Celentano e dall’assessore allo sport Andrea Chiarato, nell’ambito della Settimana Europea dello Sport.

La manifestazione, nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, conferma il suo valore: raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’AIL e mantenere viva l’attenzione sulle malattie del sangue, con Latina ancora una volta protagonista di una grande prova di solidarietà.