Latina, si trancia un braccio sul lavoro: viene abbandonato in strada

Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio in una azienda agricola nei pressi di Borgo Santa Maria, in provincia di Latina. Un lavoratore di nazionalità indiana, addetto al taglio del fieno, ha subito l’amputazione di un braccio e altre gravi fratture a causa di un macchinario. L’orrore dell’incidente è stato aggravato dal comportamento dei colleghi e satori di lavoro, che invece di soccorrere il lavoratore, lo hanno abbandonato nei pressi della sua abitazione come se fosse un sacco di rifiuti.

La denuncia arriva dalla Flai Cgil, con la Segretaria Generale di Frosinone Latina, Hardeep Kaur, che si è immediatamente recata sul posto per verificare l’accaduto e offrire supporto. Il lavoratore è stato trasportato d’urgenza a Roma in eliambulanza.

“Sono stata contattata da un lavoratore che mi ha inviato la foto di un arto amputato,” racconta Hardeep Kaur. “Mi ha spiegato che si trattava di un incidente occorso a un collega, che, in condizioni disperate, è stato scaricato per strada da un pulmino. Non è un film dell’orrore, purtroppo è tutto vero! Qui non siamo solo di fronte a un grave incidente sul lavoro, già di per sé allarmante e evitabile; siamo davanti alla barbarie dello sfruttamento, che calpesta le vite delle persone, la dignità, la salute e ogni regola di civiltà. Questi campi, queste strade, questi borghi e contrade li presidieremo ogni giorno e per le prossime settimane saremo in tantissimi, perché non si può lavorare in queste condizioni”.