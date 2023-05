Latina, si trova i ladri davanti in casa. Malviventi in fuga

Ladri di appartamenti in azione, ma stavolta il colpo notturno va a vuoto. E’ successo qualche sera fa in un consorzio residenziale di Borgo Santa Maria, dove la proprietaria di casa, moglie di un imprenditore della zona, attirata dai rumori si è svegliata trovandosi di fronte i ladri. I malviventi, almeno tre e incappucciati, come riporta Latina Oggi, si sono dati alla fuga immediatamente su un bolide Audi, presumibilmente rubato. La polizia indaga sul fatto. Colpi simili sono ormai sempre più frequenti: i ladri si introducono nelle case nonostante all’interno ci siano i proprietari che dormono. L’allerta è alta.