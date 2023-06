Domani alle ore 16 presso la Prefettura di Latina, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi convocato dal Prefetto Maurizio Falco, presenzierà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alle 17.45 il Ministro, visiterà un bene confiscato alla criminalità organizzata in via Gran Sasso, per poi proseguire alla cerimonia di inaugurazione della sede nel Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Latina la quale si terrà in Corso della Repubblica 257.