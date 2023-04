Latina, sicurezza pedonale su Viale Corbusier: le richieste dei cittadini

L’apposizione di segnalatori oppure la creazione di strutture per l’elevazione del percorso pedonale, queste le richiesta di residenti, lavoratori e pedoni per quanto riguarda il tratto stradale di Viale Le Corbusier a Latina, che va dalla che porta al Cimitero di Latina sino al centro commerciale “Latina Fiori”. Un tratto, compreso tra i civici 2 e 92, sulla quale si trova il complesso sportivo del “San Pietro e Paolo”, che comprende una scuola calcio attrezzata, frequentata da moltissimi giovani atleti e rispettive famiglie.

Una strada che è caratterizzata da alta percorrenza a velocità sostenute e proprio a causa dell’assenza di un percorso pedonale, mette in serio pericolo la sicurezza di chi attraversa, isolando anche i residenti della zona ed i lavoratori dei molti uffici, presenti nei pressi del centro commerciale.

Per tanto, i residenti stessi hanno sottoscritto un’istanza popolare in cui si chiede al Commissario straordinario Carmine Valente, se siano previsti interventi di messa in sicurezza, che garantiscano l’incolumità di pedoni, cittadini e lavoratori.