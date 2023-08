Latina, sicurezza stradale e viabilità: Commissione comunale con Delle Cave

Interventi strutturali sulla viabilità e percorsi di educazione alla sicurezza stradale e all’uso consapevole dell’alcool rivolti alla nuove generazioni.

Sono questi i focus della commissione Pianificazione presieduta dal Consigliere Renzo Scalco, che ha visto l’audizione del Presidente Giovanni delle Cave dell’Associazione vittime della strada.

“Le nostre strade hanno un tasso di incidentalità forse più alto di Italia, le principali vittime delle strade sono i giovani fino ai 30 anni, non sono fenomeni da ignorare per cui come amministrazione intendiamo intervenire. Definire delle priorità di intervento sui rifacimenti del manto stradale, ripristinare la segnaletica orizzontale anche attraverso dissuasori di velocità o attraversamenti pedonali rialzati in prossimità delle scuole, istituire i nonni vigili, predisposizione di stalli per macchinette e motorini, estendere le zone 30, queste alcune delle proposte recepite dalla commissione” a dichiararlo il Presidente Scalco.

Si aggiunge fra gli interventi strutturali la proposta di attivare progetti di educazione stradale: ad intervenire i commissari Mulè e Coluzzi: “Riattivare il progetto Fun’n Bus con l’istituzione del servizio di navetta gratuito contro le stragi del sabato sera, che prevedeva anche percorsi di educazione al bere in modo responsabile insieme all’associazione e alla Croce Rossa italiana anche nelle istituzioni scolastiche.”

Il Presidente Giovanni delle Cave: “invito l’amministrazione a non sottovalutare il fenomeno e a pianificare tutti gli interventi volti ad arginare il fenomeno, fu proprio da Latina che partì il riconoscimento del reato di Omicidio stradale. State vicini ai giovani” questo il suo appello nel ringraziare l’Amministrazione a guida Celentano che per la prima volta lo ha ricevuto e coinvolto nei lavori di commissione sulla sicurezza stradale.

A chiudere i lavori della commissione la proposta da parte del Presidente Scalco, condivisa con il Sindaco Matilde Celentano, di intitolare durante il mandato, una Piazza alle vittime della strada accolta da tutta la commissione. Si è dato dunque mandato agli uffici all’attuazione degli indirizzi dati dalla commissione e approvati all’unanimità.