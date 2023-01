Latina, sicurezza stradale in viale Le Corbusier: le parole di Fanti

Uno dei tratti stradali maggiormente pericolosi per l’attraversamento pedonale, dove si sono verificati molti incidenti, è viale Le Corbusier, poichè gli automobilisti tendono a percorrere la strada guidando ad alta velocità.

Queste le parole del Leghista, Alessandro Fanti, per cercare di ristabilire la sicurezza stradale.

“Raccolgo molteplici doglianze dei concittadini inerenti la scarsa sicurezza nell’attraversamento di viale Le Corbusier e più precisamente nel tratto retrostante il centro commerciale “Latina Fiori”, ricompreso tra via Vespucci e via Bruxelles. In tale tratto stradale insistono due attraversamenti pedonali che consentono il collegamento dall’ampia zona residenziale, comprensiva anche del campo di calcio San Pietro e Paolo frequentato giornalmente da numerosi giovani, alla zona servizi del centro commerciale. In detta viabilità, gli automobilisti tendono ad accelerare e negli anni si sono verificati diversi incidenti stradali scaturenti proprio dall’investimento dei pedoni.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti e assicurare un maggiore livello di sicurezza ed incolumità ad automobilisti e pedoni appare opportuno, se possibile ed in osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada, installare con immediatezza dei dissuasori di velocità ovvero procedere quantomeno al rifacimento dell’attraversamento pedonale con modalità rialzata e colorata. La problematica è già stata rappresentata al Sig. Commissario Prefettizio dott. Carmine Valente nonché all’ufficio comunale competente e sono certo che si attiveranno al più presto in merito”.