Latina, sigaro acceso provoca un incendio: denunciato un uomo

Un mozzicone di sigaro gettato a terra avrebbe provocato un incendio che ha interessato circa un ettaro di sterpaglie e area boscata nella zona di Strada della Segheria, in località Argilla, a Latina. Per questo un uomo è stato denunciato dai Carabinieri Forestali con l’accusa di incendio boschivo colposo.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto la vegetazione secca e una fascia alberata di eucalipti lungo un fosso di confine, arrivando fino a lambire la Strada Statale 148 Pontina.

Durante gli accertamenti, i militari hanno raccolto la testimonianza di un uomo che stava cercando di contenere il rogo con un tubo dell’acqua. Lo stesso ha riferito di essere transitato poco prima sul terreno e di aver gettato involontariamente un mozzicone di sigaro ancora acceso, indicando quel punto come il probabile luogo di origine dell’incendio.

Le verifiche tecniche effettuate con il Metodo delle Evidenze Fisiche (M.E.F.), utilizzato per individuare il punto d’innesco dei roghi attraverso l’analisi delle tracce lasciate dal fuoco, hanno confermato la compatibilità tra le dichiarazioni rese e l’origine delle fiamme.

Al termine delle indagini, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per incendio boschivo colposo.