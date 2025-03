Latina, siglato protocollo tra Confesercenti e FairPlay School

Nella sede provinciale della Confesercenti di Latina, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra la Confesercenti provinciale e la FairPlay School di Latina.

Alla cerimonia erano presenti gli assessori comunali Antonio Cosentino (Attività Produttive) e Andrea Chiarato (Sport), che hanno portato i saluti del sindaco Matilde Celentano e dell’amministrazione. Per Confesercenti hanno partecipato il delegato dei “Giovani Imprenditori” Matteo Tulli, promotore dell’iniziativa, la presidente provinciale Susanna Gloria Mancinelli e il coordinatore provinciale Ivan Simeone. La FairPlay School era rappresentata dal presidente provinciale Marco Ghirotti e dal consigliere nazionale Ezio Bonanni, con un intervento del presidente nazionale Ruggero Alcanterini.

L’evento ha visto anche la partecipazione di alcuni giovani atleti della FairPlay School, associazione impegnata nell’integrazione e nel sostegno ai giovani e alle loro famiglie.

Il protocollo sancisce l’avvio di una collaborazione tra Confesercenti e FairPlay School per promuovere iniziative a favore del sociale e dell’integrazione. Matteo Tulli ha sottolineato come questa iniziativa rientri nel più ampio progetto “Impresa Etica 2032”, che punta a sensibilizzare le imprese locali sulla responsabilità sociale in vista del centenario della fondazione di Latina nel 2032.

Grazie a questa sinergia, Confesercenti provinciale promuoverà le iniziative della FairPlay School tra le attività associate e offrirà supporto con i propri consulenti e servizi, favorendo un legame sempre più stretto tra il mondo produttivo e il sociale.