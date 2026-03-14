Latina-Siracusa 2-1

Una sfida che può indirizzare il finale di stagione. Allo stadio Domenico Francioni questo pomeriggio (ore 14:30) il Latina ospita il Siracusa nella gara valida per la 32ª giornata del girone C di Serie C. In palio ci sono punti pesantissimi nella lotta per evitare la zona calda della classifica.
I nerazzurri arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di allungare il margine sulla zona playout, ma il momento della squadra pontina non è dei più semplici. Il ko rimediato nell’ultimo turno contro la Salernitana ha accorciato la classifica e riaperto scenari che il Latina sperava ormai di essersi lasciato alle spalle. Per la formazione allenata da Gennaro Volpe diventa quindi fondamentale tornare a fare risultato davanti al pubblico di casa.
Sul fronte opposto si presenta un Siracusa che, nonostante una situazione societaria complicata e i sei punti di penalizzazione inflitti in classifica, sta cercando di restare agganciato alla corsa salvezza. La squadra guidata da Turati ha mostrato segnali di reazione nelle ultime settimane: sette punti conquistati nelle ultime tre giornate grazie ai successi contro Casertana e Giugliano e al pareggio ottenuto sul campo del Casarano.
Un segnale di vitalità di un gruppo che continua a lottare nonostante le difficoltà fuori dal campo. La trasferta di Latina, infatti, era stata persino in dubbio fino a pochi giorni fa e si è resa possibile anche grazie all’impegno di tifosi e cittadini riuniti nel comitato “Uniti per il Siracusa”. Un eventuale successo al Francioni rilancerebbe pienamente le speranze di permanenza in categoria degli aretusei.
La diretta
90′-Angolo per il Siracusa
90′-Concessi sei minuti di recupero
89′-Cambia il Latina: Calabrese per Porro
86′-Accorcia le distanze il Siracusa con Sbaffo, revisione all’FVS ma il gol viene convalidato
84′-Ancora avanti il Latina con Sylla che goffamente si mangia un gol
80′-Nel Siracusa dentro Capomaggio per Bonacchi
79′-Ammonito Marenco per perdita di tempo
75′ – Cioffi e De Ciancio lasciano il campo, dentro Sylla e Scavaglieri
70′-Ancofa una grande occasione per il Siracusa con Valente che commette però fallo su Mastrantonio
69′- Spiovente del Siracusa in area, arriva Bonacchi che si divora un gol
61′- Angolo Siracusa, sulla ripartenza il Latina si porta in area con Cioffi che salta il difensore ma a tu per tu con Farroni fallisce
60′-Primo cambio per il Latina: esce Tomaselli per Porro
59′-Fallo a centrocampo, giallo per Riccardi.
59′-Ci prova il Latina ancora con Cioffi che da fuori area la traversa. Cambia ancora il Siracusa: escono Gudelevicuis e Di Paolo per Arditi e Candiano.
50′- Doppio cambio Siracusa: entrano Riccardi e Valente per Contini e Limonelli
45′- Iniziato il secondo tempo al Francioni
45′- Finito il primo tempo al Francioni, il Latina sul 2-0 in una partita dominata, un bel segnale (almeno il primo tempo) in questo scontro salvezza e soprattutto in vista dell’andata della finale di Coppa in programma martedì a Potenza
39′ Fallo di Parigi sulla trequarti, giallo per lui
32′- Raddoppio Latina con Parigi
30′- Rigore confermato anche all’FVS, Parigi sul dischetto
29′- Calcio di rigore per il Latina, falcata di Marenco per Cioffi che si fionda in area e viene messo giù da Farroni
26′- Calcio d’angolo per la squadra ospite che spinge alla ricerca del pareggio, sulla spiazzata di testa, Mastrantonio è bravo a sventare il gol del pari
17′- Punizione per il Siracusa
14′- Calcio d’angolo per il Latina, sugli sviluppi prima Parigi calcia in porta poi sulla respinta di Farroni arriva Parodi a mettete la palla in rete
1′- Iniziata la gara al Francioni
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Le formazioni ufficiali
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Pace; Ercolano, Pellitteri, De Ciancio, Lipani, Tomaselli; Cioffi, Parigi. Allenatore: Volpe.
SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri; Limonelli, Frisenna; Di Paolo, Gudelevicius, Sbaffo; Contini. Allenatore: Turati.