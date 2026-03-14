Latina-Siracusa 2-1

Una sfida che può indirizzare il finale di stagione. Allo stadio Domenico Francioni questo pomeriggio (ore 14:30) il Latina ospita il Siracusa nella gara valida per la 32ª giornata del girone C di Serie C. In palio ci sono punti pesantissimi nella lotta per evitare la zona calda della classifica.

I nerazzurri arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di allungare il margine sulla zona playout, ma il momento della squadra pontina non è dei più semplici. Il ko rimediato nell’ultimo turno contro la Salernitana ha accorciato la classifica e riaperto scenari che il Latina sperava ormai di essersi lasciato alle spalle. Per la formazione allenata da Gennaro Volpe diventa quindi fondamentale tornare a fare risultato davanti al pubblico di casa.

Sul fronte opposto si presenta un Siracusa che, nonostante una situazione societaria complicata e i sei punti di penalizzazione inflitti in classifica, sta cercando di restare agganciato alla corsa salvezza. La squadra guidata da Turati ha mostrato segnali di reazione nelle ultime settimane: sette punti conquistati nelle ultime tre giornate grazie ai successi contro Casertana e Giugliano e al pareggio ottenuto sul campo del Casarano.

Un segnale di vitalità di un gruppo che continua a lottare nonostante le difficoltà fuori dal campo. La trasferta di Latina, infatti, era stata persino in dubbio fino a pochi giorni fa e si è resa possibile anche grazie all’impegno di tifosi e cittadini riuniti nel comitato “Uniti per il Siracusa”. Un eventuale successo al Francioni rilancerebbe pienamente le speranze di permanenza in categoria degli aretusei.

La diretta

90′-Angolo per il Siracusa

90′-Concessi sei minuti di recupero

89′-Cambia il Latina: Calabrese per Porro

86′-Accorcia le distanze il Siracusa con Sbaffo, revisione all’FVS ma il gol viene convalidato

84′-Ancora avanti il Latina con Sylla che goffamente si mangia un gol

80′-Nel Siracusa dentro Capomaggio per Bonacchi

79′-Ammonito Marenco per perdita di tempo

75′ – Cioffi e De Ciancio lasciano il campo, dentro Sylla e Scavaglieri

70′-Ancofa una grande occasione per il Siracusa con Valente che commette però fallo su Mastrantonio

69′- Spiovente del Siracusa in area, arriva Bonacchi che si divora un gol

61′- Angolo Siracusa, sulla ripartenza il Latina si porta in area con Cioffi che salta il difensore ma a tu per tu con Farroni fallisce

60′-Primo cambio per il Latina: esce Tomaselli per Porro

59′-Fallo a centrocampo, giallo per Riccardi.

59′-Ci prova il Latina ancora con Cioffi che da fuori area la traversa. Cambia ancora il Siracusa: escono Gudelevicuis e Di Paolo per Arditi e Candiano.

50′- Doppio cambio Siracusa: entrano Riccardi e Valente per Contini e Limonelli

45′- Iniziato il secondo tempo al Francioni

45′- Finito il primo tempo al Francioni, il Latina sul 2-0 in una partita dominata, un bel segnale (almeno il primo tempo) in questo scontro salvezza e soprattutto in vista dell’andata della finale di Coppa in programma martedì a Potenza

39′ Fallo di Parigi sulla trequarti, giallo per lui

32′- Raddoppio Latina con Parigi

30′- Rigore confermato anche all’FVS, Parigi sul dischetto

29′- Calcio di rigore per il Latina, falcata di Marenco per Cioffi che si fionda in area e viene messo giù da Farroni

26′- Calcio d’angolo per la squadra ospite che spinge alla ricerca del pareggio, sulla spiazzata di testa, Mastrantonio è bravo a sventare il gol del pari

17′- Punizione per il Siracusa

14′- Calcio d’angolo per il Latina, sugli sviluppi prima Parigi calcia in porta poi sulla respinta di Farroni arriva Parodi a mettete la palla in rete

1′- Iniziata la gara al Francioni

Le formazioni ufficiali

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Pace; Ercolano, Pellitteri, De Ciancio, Lipani, Tomaselli; Cioffi, Parigi. Allenatore: Volpe.

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri; Limonelli, Frisenna; Di Paolo, Gudelevicius, Sbaffo; Contini. Allenatore: Turati.