Latina – Siracusa 2-1, tre punti d’oro per la salvezza

Il Latina ritrova il sorriso e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Allo stadio Domenico Francioni i nerazzurri superano il Siracusa per 2-1 nella gara valida per la 32ª giornata del girone C di Serie C, portandosi a 35 punti in classifica e rilanciando le proprie ambizioni di permanenza nella categoria.

Una vittoria importante per la squadra di Gennaro Volpe, arrivata al termine di una partita ben interpretata soprattutto nel primo tempo, quando il Latina ha messo in difficoltà gli ospiti con ritmo, aggressività e concretezza sotto porta.

Latina subito avanti, Parigi firma il raddoppio

I pontini partono forte e trovano il vantaggio già al 14’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa siciliana respinge corto e Parodi è il più rapido a ribadire in rete battendo Farroni.

Il Latina continua a spingere e al 32’ arriva anche il raddoppio. L’arbitro concede un calcio di rigore per un intervento su Cioffi lanciato verso la porta; dopo la verifica al FVS è Parigi a presentarsi sul dischetto e trasformare con freddezza il penalty del 2-0.

Il Siracusa prova a reagire e si rende pericoloso in alcune circostanze, ma Mastrantonio si fa trovare pronto, mentre gli aretusei sprecano anche una buona occasione di testa sugli sviluppi di un corner.

Ripresa combattuta, il Siracusa accorcia

Nel secondo tempo la partita resta aperta. Il Latina ha diverse opportunità per chiuderla – tra cui una traversa di Cioffi e un’occasione sprecata da Sylla – ma il Siracusa non molla e nel finale riesce ad accorciare le distanze con Sbaffo, rete convalidata dopo revisione.

Gli ultimi minuti sono di sofferenza per i nerazzurri, anche con sei minuti di recupero, ma il risultato non cambia più: il Latina difende il vantaggio e porta a casa una vittoria pesantissima.

Tre punti che pesano, ma la corsa salvezza continua

Il successo permette al Latina di salire a 35 punti, un passo avanti importante nella lotta per evitare la zona playout. Per avere un quadro più chiaro della situazione in classifica, però, bisognerà attendere anche i risultati delle gare in programma domani, che potrebbero ridisegnare gli equilibri nella parte bassa del girone.

Ora testa alla Coppa Italia

Archiviato il successo in campionato, l’attenzione dei nerazzurri si sposta subito sulla Coppa Italia di Serie C. Mercoledì il Latina sarà impegnato nell’andata della finale contro il Potenza, una sfida storica che potrebbe regalare al club pontino un traguardo prestigioso.

Nel frattempo, però, i tre punti conquistati contro il Siracusa rappresentano un segnale importante: il Latina è ancora pienamente in corsa per difendere la categoria.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 2 – 1 Siracusa

Latina: Mastrantonio, Ercolano, Pellitteri, Pace, Marenco, De Ciancio (75’ Scravaglieri), Parodi, Lipani, Tomaselli (61’ Porro, 90’ Calabrese), Cioffi (75’ Sylla), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Di Giovannantonio, Fasan, Hergheligiu, De Marchi, Vona, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.

Siracusa: Farroni, Puzone, Cancellieri, Pacciardi, Sbaffo, Contini (52’ Valente), Gudelevicius (60’ Candiano), Limonelli (52’ Riccardi), Bonacchi (81’ Capomaggio) Frisenna, Di Paolo (60’ Arditi). A disposizione: Sylla, Contaldo, Simonetta, Morreale, Iob, Di Gesu. Allenatore: Marco Turati.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola.

Assistenti: Vincenzo Andreano di Foggia e Daniele De Chirico di Molfetta.

IV Uomo: Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Operatore FVS: Valeria Spizuoco di Cagliari.

Marcatori: 15’ Parodi (L), 34’ Parigi (L),, 89’ Sbaffo (S)

Ammoniti: 41’ Parigi (L), 46’ De Ciancio (L), 60’ Riccardi (S) 79’ Marenco (L)

Angoli: Latina 3 – 6 Siracusa

Recuperi: 2’ pt / 6’ st

Note: spettatori totali 1879 di cui 1212 abbonati e 73 ospiti