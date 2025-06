Latina, sorpresa a bordo di una roulotte rubata: donna denunciata

Una donna di 54 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Latina poiché accusata del reato di ricettazione. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato la 54enne che si trovava all’interno di una roulotte parcheggiata in un’area verde di Latina.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il mezzo non aveva contrassegni identificativi, con la donna che non è stata in grado di fornire alcuna informazione sulla provenienza della roulotte. Per questo motivo, i militari provveduto al sequestro del veicolo denunciando la donna, che ora dovrà rispondere di ricettazione.