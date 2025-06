Latina, sorpreso al lido con un’ascia in auto: denunciato un pakistano

E’ stato sorpreso dagli uomini della Guardia di Finanza di Latina mentre si aggirava in auto al Lido di Latina con un’ascia dalla lunghezza di circa 40 cm. I militari nell’ambito di un servizio di controllo del territorio hanno fermato un cittadino pakistano rinvenendo lo strumento da taglio, con lama affilata e privo di custodia protettiva.

Alla richiesta di fornire giustificazioni, l’uomo riferiva di usare l’arma nell’ambito della vigilanza privata notturna di un chiosco-bar del litorale di Latina quale deterrente per i malintenzionati. Non avendo dimostrato la legittima detenzione, l’arma è stata sottoposta a sequestro e il responsabile è stato denunciato alla Procura di Latina per aver violato la normativa penale che disciplina il porto di armi e strumenti atti ad offendere.