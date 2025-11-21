Latina, sorpreso con la droga e con un proiettile: denunciato

Un semplice controllo di routine si è trasformato in un’operazione rilevante per la lotta allo spaccio. La Polizia di Stato di Latina ha infatti denunciato un uomo dopo aver trovato droga e una cartuccia detenuta illegalmente.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in servizi mirati nella zona di via Ezio, hanno fermato due persone che camminavano lungo la strada. Uno dei due, visibilmente agitato, ha insospettito i poliziotti: da qui la decisione di procedere con una perquisizione. Nel borsello che portava con sé sono stati scoperti due piccoli involucri con cocaina e crack, per un peso complessivo di circa cinque grammi.

La successiva verifica presso il suo domicilio ha aggiunto un altro tassello all’indagine: all’interno dell’abitazione è stata trovata una cartuccia calibro 9×21, per la quale l’uomo non aveva alcun titolo. Nulla di rilevante, invece, è emerso dal controllo dell’auto a lui in uso.

Completati gli accertamenti, il soggetto è stato denunciato per detenzione di stupefacenti e per possesso abusivo di munizionamento. Tutto il materiale sequestrato è stato catalogato e sarà inviato alla magistratura per le valutazioni di competenza.