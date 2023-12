Latina, sorpreso con la droga minaccia il suicidio con delle forbici

Viene sorpreso con oltre un chilo di droga dai carabinieri, per eludere il controllo minaccia il suicidio con un paio di forbici. E’ accaduto a Latina quando i militari della Stazione di Borgo Sabotino hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne del posto. Per lui l’accusa è quella di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A seguito di un controllo presso la propria abitazione, il 39enne è stato trovato in possesso di 1,2 kg di hashish, 331gr di polvere di hashish, 834gr di olio di hashish, 182gr di marijuana e 45 piante di marijuana alte 40cm. Durante il controllo l’uomo brandendo un paio di forbici, ha minacciato il suicidio, ma è stato fermato prontamente dai militari senza nessuna conseguenza.