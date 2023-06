Latina, sorpreso con mezzo chilo di droga: arrestato

E’ stato sorpreso nella zona delle autolinee a Latina dagli agenti della Squadra Volante con circa 300gr di hashish e 170gr di cocaina. L’uomo, un 42enne, alla vista degli agenti ha provato a disfarsi delle sostanze provando a buttarla ma ciò non è sfuggito agli agenti che lo hanno prima tratto in arresto e poi recuperato la sostanza per un peso complessivo di circa mezzo chilo.

Per lui l’accusa è quella di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Trasferito in carcere comparirà domani davanti il Gip di Latina per l’udienza di convalida.