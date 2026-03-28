Latina, sorpreso in auto con oltre 3 etti di cocaina

Oltre 300 grammi di cocaina e un coltello a serramanico occultato nel cruscotto. E’ ciò che è stato rinvenuto durante un controllo nei confronti di un 27enne di origine romena, arrestato ieri a Latina dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della propria auto. Nel corso delle verifiche i carabinieri hanno notato un evidente stato di agitazione da parte del conducente e hanno quindi deciso di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione personale e del veicolo.

L’ispezione ha permesso di rinvenire tre involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 332 grammi di cocaina: due erano nascosti addosso all’uomo mentre un terzo era stato occultato sotto il sedile dell’auto. All’interno del cruscotto è stato inoltre trovato un coltello a serramanico.

I controlli sono stati successivamente estesi anche all’abitazione del 27enne, dove i militari hanno trovato altri due grammi di cocaina e un bilancino di precisione, ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sarà messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sostanza stupefacente sarà inoltre sottoposta alle analisi di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.