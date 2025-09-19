Latina, sorveglianza speciale per Antongiorgio Ciarelli

Arriva il provvedimento di sorveglianza speciale per tre anni per Antongiorgio Ciarelli. Una misura, questa, già proposta nel 2013, quando l’uomo risultava coinvolto in alcuni gravi fatti di criminalità ma che mai trovò applicazione, per via dell’arresto del soggetto.

Con la scarcerazione dello stesso – avvenuta nel 2024 -, dopo un’attenta valutazione della Procura, si è proceduto con l’emanazione della misura, soprattutto a monte di quanto accaduto nel giugno scorso, dopo che l’uomo aveva minacciato duramente il procuratore aggiunto, Luigia Spinelli. Ciarelli è stato destinatario in passato di una condanna definitiva per gravi, tra cui spunta la partecipazione ad un’associazione a delinquere attiva nel territorio pontino.

Ora dovrà rispettare le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, tra cui l’obbligo di soggiorno nel Comune di Latina, il divieto di uscire dal proprio domicilio nelle ore notturne e ulteriori limitazioni imposte per garantire la sicurezza pubblica.