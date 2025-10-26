Latina, sorveglianza speciale per Massimiliano Del Vecchio

Massimiliano Del Vecchio, 42enne del capoluogo pontino, è stato sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni. L’uomo è stato arrestato in Spagna, ed estaradato in Italia la scorsa settimana. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato notificato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe condotto per anni una vita segnata da attività illecite, vivendo dei proventi di reati come ricettazione, traffico di droga, trasferimento fraudolento di valori e reati contro la pubblica amministrazione.

Un percorso criminale iniziato già da giovanissimo e proseguito quasi senza interruzioni.

Per i prossimi tre anni dovrà stabilire la propria dimora, non uscire di casa tra le 21 e le 6.30, cercare un lavoro e non frequentare pregiudicati.