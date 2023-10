Latina, sorveglianza speciale per un 28enne del capoluogo

Ritenuto pericoloso in quanto avvezzo ad attività criminali pericolose per la vita pubblica.

Le indagini dei carabinieri hanno riscontrato come l’uomo fosse dedito ad attività illecite riguardanti stupefacenti ed armi. È scattato perciò il provvedimento speciale che obbligherà il giovane, per i prossimi 2 anni, a non allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora, a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso dalle 21.00 alle 07.00, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non

associarsi a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.