Latina, sorveglianza speciale per un 53enne finito sotto la lente delle autorità

Sorveglianza speciale per un 53enne pontino, notificato dai carabinieri di Latina del provvedimento restrittivo, poiché ritenuto pericoloso in quanto risulta una persona che vive grazie ai proventi dell’attività criminale da lui abitualmente commessa.

L’uomo, sin da quando ha raggiunto la maggiore età, si è reso protagonista di comportamenti di natura criminale e ora, le autorità, lo obbligano a fissare la sua dimora e di comunicarla nel più breve tempo possibile. Inoltre, non deve associarsi con persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.