Latina, sorveglianza speciale per un 66enne pontino

Scatta la sorveglianza speciale per un 66enne pontino, ritenuto pericoloso in quanto persona che vive con i proventi di attività delittuosa e avvezzo al commettere reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

I Carabinieri hanno notificato allo stesso il decreto di applicazione della misura, obbligando l’uomo, per i prossimi quattro anni, a fissare la propria dimora e comunicarla alle autorità, a non allontanarsi dal comune di residenza, non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso dalle 21 alle 7 e a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro, oltre a non associarsi a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle stesse misure dell’indagato.