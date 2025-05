Latina, sospiro di sollievo: ottenuto l’ok per lo stadio Francioni

Dopo giorni di attesa e incertezza, il Latina Calcio 1932 potrà contare sull’utilizzo dello stadio “Francioni” anche per la prossima stagione di Lega Pro. Secondo quanto riportato da Latina Oggi, nella serata di sabato 24 maggio è arrivato il nullaosta del Comune che consente alla società nerazzurra di inserire l’impianto cittadino nella documentazione per l’iscrizione al campionato.

Il via libera ha sbloccato una situazione che rischiava di complicare il percorso amministrativo del club, che ha tempo fino al 6 giugno per completare la procedura di iscrizione. A influire sul ritardo ci sarebbe stata anche una richiesta parallela da parte del Guidonia Montecelio, neopromosso in Serie C e attualmente privo di un impianto a norma. In questo senso, la società sta effettuando lavori di adeguamento al Comunale di Montecelio, con la realizzazione di una nuova curva per rendere lo stadio agibile per la terza serie.

L’ipotesi di una doppia convivenza al Francioni, seppur non ancora confermata, resta sul tavolo e potrebbe porre alcune questioni logistiche non secondarie.

Secondo il quotidiano locale, tra i protagonisti del pressing sul Comune ci sarebbe anche il vicepresidente nerazzurro Pino D’Apuzzo, che nei giorni scorsi si sarebbe recato personalmente negli uffici di Piazza del Popolo.

La vicenda conferma le difficoltà nei rapporti tra la società e l’amministrazione comunale, già emerse nei mesi scorsi. Ma per ora l’obiettivo minimo è stato raggiunto: il Latina continuerà a giocare nel proprio stadio, e la Lega Pro, per i tifosi pontini, è salva.