Latina, spacciava da casa: arrestata dopo una segnalazione su YouPol

Grazie a una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol, gli uomini della Questura di Latina hanno arrestato una donna di 55 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti nei pressi dell’abitazione della donna, dove l’hanno fermata mentre si trovava con un uomo. Il suo atteggiamento agitato ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati 11 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 3,5 grammi, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. La successiva perquisizione in casa ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente, circa 0,5 grammi, oltre a materiale per il confezionamento, come un bilancino di precisione, bicarbonato, carta stagnola e denaro contante.

Sul posto è stato identificato anche un uomo che ha dichiarato di essere lì per acquistare la droga. Gli accertamenti hanno confermato che la sostanza sequestrata era cocaina. La donna è stata quindi arrestata e posta agli arresti domiciliari. In seguito, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.