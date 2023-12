Latina, spaccio al Nicolosi: arrivano 30 anni di condanne

Trent’anni e quattro mesi di carcere in totale per i dieci arrestati nel quartiere Nicolosi nell’ambito della vasta operazione anti-droga finalizzata dalla polizia risalente al 2021. Ieri si è svolto il processo con rito abbreviato nei confronti di Hacene Ounissi, Rachid Harrada, Dhiab Belhaj, Hichem Dhifaoui, Khaled Benabdallah, Glei Yousfi, Nourredine Hamza, Hamed Belhadj, Amar Derhal e Mohamed Alì Garsi, tutti nordafricani, molti già in carcere, tutti quanti accusati di spaccio di hashish, cocaina ed eroina nel quartiere del capoluogo. La pubblica accusa aveva chiesto 54 anni di pene totali.