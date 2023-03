I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un uomo di 52 anni di Latina.

I militari dell’Arma eseguivano perquisizione personale e domiciliare a suo carico, trovandolo in possesso di 18 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento.

L’uomo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e dopo le formalità di rito veniva portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, secondo quanto disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Latina.