Latina, spaccio di droga: sequestrato un milione di beni a Tranquilli

Un sequestro preventivo da oltre un milione di euro nei confronti di Daniele Tranquilli, latinense già noto per i suoi precedenti e considerato socialmente pericoloso in quanto dedito ad una lucrosa attività di spaccio. Attività di spaccio che gli permetteva di mantenere un tenore di vita elevato, anche come confermato dalle indagini svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria di Latina del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina che in queste ore hanno eseguito il provvedimento emesso dal Tribunale – Misure di Prevenzione di Roma, su richiesta della Procura di Latina.

L’uomo dal 2003 risulta coinvolto sistematicamente in reati in materia di stupefacenti, come dimostrato anche dagli accertamenti svolti dagli uomini guidati dal Tenente Colonnello Angelo Andreozzi, che in un caso hanno visto il soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere. Le investigazioni patrimoniali hanno interessato l’intero nucleo familiare dell’uomo, consentendo di dimostrare la presenza di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi lecitamente dichiarati, composto da beni immobili (autovetture, motocicli, orologi, gioielli e vini pregiati), disponibilità finanziarie (soldi liquidi), per un valore complessivo di oltre un milione di euro, patrimonio da ritenersi riconducibile agli introiti derivanti da attività illecite.