Latina, spara con una scacciacani mentre pesca: denunciato romano

Momenti di tensione ieri pomeriggio sul lungomare di Latina, dove alcuni colpi d’arma da fuoco hanno allarmato i presenti e spinto i residenti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. L’autore delle esplosioni, un trentenne romano, è stato individuato poco dopo in compagnia di alcuni amici, mentre si trovava ancora nella zona.

Dalle verifiche è emerso che l’uomo aveva sparato alcune cartucce utilizzando una pistola a salve, comunemente detta “scacciacani”, mentre era impegnato in un’attività di pesca. Durante il controllo ha inoltre consegnato spontaneamente un’arma softair priva del tappo rosso, oggetto che per legge deve essere presente per distinguerla da un’arma vera.

Qualche giorno fa si è registrato un episodio simile in centro città, in via Fratelli Bandiera, dove un residente aveva sparato alcuni colpi di scacciacani per allontanare i piccioni dal suo balcone, seminando il panico, con tanto di intervento di ambulanze e forze dell’ordine.

Le due pistole sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere ed esplosioni pericolose. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione.