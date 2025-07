Latina, spari in aria nella zona dell’ex università: indagini in corso

Momenti di tensione martedì sera a Latina nei pressi dell’ex sede dell’università, oggi Centro Polifunzionale Pontino, in viale Le Corbusier, dove un uomo ha sparato un colpo di pistola in aria prima di allontanarsi in auto. L’episodio è avvenuto poco dopo un incontro con un’altra persona e ha subito allarmato i residenti della zona, che hanno contattato le autorità.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia, affiancate dagli agenti della Scientifica. Durante i rilievi è stato rinvenuto un bossolo compatibile con una cartuccia a salve. Secondo le prime valutazioni, l’arma utilizzata potrebbe essere una pistola scacciacani o una pistola modificata, ma saranno gli accertamenti tecnici a confermarlo.

Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l’intera scena: le immagini mostrano l’uomo sparare verso l’alto senza apparenti bersagli. Al momento, gli inquirenti escludono la pista dell’intimidazione mirata, ma le indagini restano aperte.