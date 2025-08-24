Latina, spari nella notte ai “Palazzoni” della Q4: indagini in corso

Nuovo episodio inquietante al quartiere Q4. Poco dopo le 23 di ieri sera, sotto i cosiddetti “Palazzoni” di viale Nervi, alcuni residenti hanno sentito distintamente tre colpi di pistola. A lanciare l’allarme sono stati proprio gli abitanti della zona, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

I Carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno avviato un sopralluogo dettagliato con torce e strumenti alla ricerca di bossoli o di altri segni utili a ricostruire la dinamica. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi per risalire agli autori del gesto.

L’episodio accresce l’apprensione di un quartiere già scosso: soltanto tre giorni fa, nello stesso complesso residenziale, un incendio divampato nei garage sotterranei aveva distrutto diverse automobili, danneggiando anche la struttura e costringendo i condomini a convivere con paura e disagi.

La successione ravvicinata di eventi ha generato forte tensione tra gli abitanti, che chiedono chiarezza e sicurezza. Intanto le indagini proseguono per dare un volto e un movente a chi, nella notte, ha interrotto la quiete della Q4 con il rumore secco delle armi da fuoco.