Latina, spiaggia per disabili: il M5S chiede un confronto sulla scelta dell’area

Il Comune di Latina ha ottenuto un finanziamento per realizzare una spiaggia attrezzata per persone con disabilità, un’iniziativa positiva ma che solleva dubbi sulla sua collocazione.

Maria Grazia Ciolfi, capogruppo del M5S, evidenzia che l’area scelta – tra Foce del Duca e il quinto chiosco sul lato B del lungomare – è la meno attrezzata tra le quattro previste dal Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) per spiagge ad elevata accessibilità. “È una zona isolata e con meno servizi, anche per i parcheggi. Sarebbe stato più opportuno scegliere una delle tre aree sul lato destro del lungomare, già attrezzate e frequentate” afferma la consigliera, suggerendo che il finanziamento potrebbe essere usato anche per migliorare l’accessibilità generale, ad esempio con una passerella.

Ciolfi teme che la scelta possa riflettere una logica di isolamento: “Non vorremmo che, anche a Latina, si adottassero politiche che rischiano di escludere le persone con disabilità invece di favorirne l’inclusione”. Per questo ha chiesto un confronto in commissione Marina, criticando l’assenza di dialogo con le minoranze: “Decisioni così importanti non dovrebbero essere prese senza confronto. Valutiamo insieme la soluzione migliore nell’interesse di tutti”.