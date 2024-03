Latina, spogliate con l’uso della app: giovani denunciati

Un caso che fa parlare e che coinvolge giovanissimi studenti del Vittorio Veneto. Sono un gruppetto, almeno tre, di età comprese tra i 14 e i 15 anni, quelli finiti nell’occhio del ciclone e denunciati per aver modificato e poi diffuso su chat e social le foto artefatte di alcune coetanee e compagne di scuola. Le ragazze si sono viste ritratte nude grazie all’uso di una app di grafica che ha reso realistiche le immagini. Alta la tensione a scuola in questi giorni, dove i genitori delle vittime si sono anche scontrati con i ragazzi indicati come i promotori di quella che loro stessi hanno definito una bravata ma che di fatto può diventare un reato. Sul caso stanno indagando i carabinieri che sono anche intervenuti fuori dal plesso scolastico per sedare gli animi. I militari di Latina hanno sequestrato i cellulari dei giovani.