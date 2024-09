Calcio a 5, Latina Sport Academy: nuovo corso per maschile e femminile

È iniziato ufficialmente il nuovo corso del Latina Sport Academy con una serata di presentazione che ha segnato il rilancio del club nerazzurro. La squadra è pronta a ripartire con grandi ambizioni nella serie C1 maschile e con una squadra femminile altrettanto promettente.

Nonostante le difficoltà della scorsa stagione, tra cui l’improvvisa indisponibilità del PalaBianchini, il Latina Sport Academy ha saputo ricompattare il suo gruppo dirigenziale. Il club ha confermato la sua determinazione e forza, rinnovando le sue squadre e i suoi progetti.

L’evento di presentazione, tenutosi presso il “Pool 23” di Borgo San Michele, ha visto la partecipazione di due rappresentanti delle istituzioni locali: l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e la consigliera comunale Simona Mulè, che ha anche il ruolo di vice coordinatrice della Consulta delle Donne Anci Lazio. Entrambi hanno espresso il loro sostegno e apprezzamento per il club, sottolineando l’importanza del Latina Sport Academy sia nel panorama sportivo che in quello sociale.

La serata ha visto la partecipazione di tutti i punti fermi della società: la presidentessa Valentina Trevisan, la vice Loredana Florio, la direttrice generale Ilaria Limelli e il direttore sportivo Gianfranco Salerno. Il tecnico della squadra maschile di serie C1, Mannich De Santis, ha espresso entusiasmo per il suo nuovo incarico, promettendo di dedicarsi completamente allo sviluppo della squadra, che include sia conferme della passata stagione sia nuove rilevanti aggiunte. Per il settore femminile, Emanuele Zamparelli ha dimostrato grande fiducia nel gruppo e ha annunciato la formazione di una squadra anche per la serie D, che sarà guidata dalla presidentessa Valentina Trevisan e dal capitano Stefania Fiorentini.

Durante l’evento, sono stati illustrati anche diversi progetti futuri. La società punta a sviluppare una scuola di calcio a 5 maschile e femminile, supervisionata da Stefania Fiorentini, e ad ampliare il settore giovanile in collaborazione con l’Agora Latina FC. Inoltre, il club lavorerà sul progetto di inclusione “Lo sport è di tutti”, che mira a utilizzare lo sport come opportunità rieducativa per i detenuti.

Alla fine della serata, la presidentessa Trevisan ha lanciato un messaggio di speranza e determinazione, chiedendo un adeguato supporto da parte delle istituzioni per garantire strutture adeguate al proseguimento delle attività sportive. “Vogliamo innanzitutto che ritorni il sorriso sul volto di tutti noi,” ha detto Trevisan. “Dobbiamo tornare a divertirci con la consapevolezza di portare avanti un progetto importante ed ambizioso.”

La nuova stagione si preannuncia ricca di sfide e opportunità per il Latina Sport Academy, che si prepara ad affrontare con entusiasmo e determinazione le nuove avventure sportive e sociali.

**Rosa Serie C Maschile:**

Chinchio, D’Amico, Testa, Favero, Pagano, Gortayre, Bagnato, Iannella, Michetti, Narciso, Varano, Bonfanti, Catalano, Saccucci. All. De Santis.

**Rosa Serie C e Serie D Femminile:**

Bagnato, Fiorentini, Bruzzese, Natalizi, Granato, Testa, Naticchioni, Stramazzo, Milan, De Luca, Cerroni, Mazzacano, Varchetta, Furci, Mancini, Fargnoli, Bellato, Marcucci, Di Curzio, Nardecchia, Di Giacomo, Florio, Fedeli, Sabellico, Berlingeri, Politano, Casteltrione, Vitrano. All. Zamparelli (Serie C); All. Fiorentini e Trevisan (Serie D).

Staff Tecnico e Dirigenziale:

– **All. Under 17/19:** Raffaele Carotenuto

– **All. Under 15:** Davide Magnan

– **Preparatore Atletico:** Alessandro Dalla Senta

– **Preparatori Portieri:** Jacopo Trotta e Enea Natalizi

– **Dirigente Accompagnatore:** Peppe Cerruti

– **Fisioterapista:** Andrea Veglia

– **Team Manager C1:** Daniele Addonisio

– **Team Manager Femminile:** Loredana Florio

– **Segretario:** Nicola Rizzo

Con queste basi solide, il Latina Sport Academy si appresta a vivere una stagione all’insegna dell’entusiasmo e della crescita.